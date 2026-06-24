大分市内のマンションで、性的サービスを提供したとして24日、店の経営を担う男が逮捕されました。 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、大分市に住むメンズエステ店「アロマクイーン」を経営する男（53）です。 男は、店舗型性風俗特殊営業が禁止されている地域にもかかわらず、市内北鶴崎のマンションの一室で性的サービスを提供する営業をしていた疑いが持たれています。 警察が「マンションの部屋に頻繁に