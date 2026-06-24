コロンビア―コンゴ後半、先制ゴールを決め喜ぶコロンビアのムニョス＝グアダラハラ（AP＝共同）前半からボールを保持して攻め立てたコロンビアが後半に均衡を破った。31分にキンテロが中央から送ったボールを、右から走り込んだムニョスが左足で決めた。守備では素早い寄せでピンチを未然に防いだ。コンゴはGKムパシが好セーブを見せ、5人の守備ラインも粘ったが隙を突かれた。決定機は少なく、セットプレーも生かせなかった