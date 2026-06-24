ペンシルベニア州での選挙イベントで発言するトランプ氏＝23日/Joe Lamberti/Bloomberg/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は23日夜、自身の対イラン戦争権限を制限するための上院の採決に触れ、「間が悪く無意味だ」との認識を示した。SNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で述べた。上院は決議案の可決により「敵に支援と便宜を与えた」とも付け加えた。決議はトランプ氏に対し、イランとの紛争から軍を撤退させるよう求める内容