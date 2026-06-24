◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、「５番・一塁」でスタメン出場し、先制の一打を放った。初回、先頭水谷の左前打に水野の犠打、レイエスの四球などで２死一、二塁から、右翼線を破る適時二塁打。新庄監督が初回から犠打を使ってまで広げたチャンスで、結果を残した。初回のチャンスを生かし「打ったのはフォークです。みんなが作ってくれたチャンスだったので、