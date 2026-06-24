吉本新喜劇の間寛平ＧＭが２４日、大阪市の吉本興業本社で月例会見を開いた。４日にＪＲＡ調教師の矢作芳人や、騎手の坂井瑠星と古川奈穂がゲストとして出演した新喜劇「ビタミンＳお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』」が大盛況だったことを明かした。特に坂井が女装姿で登場したシーンでは、本来は吉田裕が行うはずだったところをアドリブで坂井がメイク。あまりの美しさに女性ファンから歓声が上がっ