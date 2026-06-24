旅行中に立ち寄った飲食店やお土産店で、「カード払いなら手数料がかかります」と言われた経験がある人もいるのではないでしょうか。 少額であればそのまま支払ってしまうこともあるかもしれませんが、本当にその請求は問題ないのでしょうか。 実は、クレジットカード加盟店が利用者に対して手数料を上乗せする行為は、カード会社との契約上問題になるケースがあります。この記事では、カ&#