「スーパーフライヤーズカード（SFC）」は、一度条件を達成して発行さえすれば、発行元の航空会社であるANAのラウンジを永続的に利用できる点が魅力の1つでした。SNS等では、資格獲得のため、いわゆる「修行」に励んできた人も散見されます。 しかし、2028年4月の新区分からは、残念ながらラウンジ利用の条件がより厳しくなることが予定されています。本記事では、サービス改定後もラウンジ