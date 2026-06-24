公明党の山口那津男元代表が23日、金沢市で講演し、高市政権の政治課題について持論を語りました。23日に開かれた北國新聞政経懇話会に、講師として登壇した公明党の元代表の山口那津男氏。「当面する重要政治課題特別国会を振り返って」をテーマに講演し、今国会の高市政権を評価しました。山口氏は、高市政権について予算編成や外交における対応不足を問題視し、自民・維新の連立政権についても言及。 自民に対し、維