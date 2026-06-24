父親などから300万円のようなある程度まとまった金額を相続した際に、「投資は怖いので預金のままにしておきたい」と考える人は少なくないでしょう。 一方、物価上昇や円安を背景に、「現金だけでは資産価値が目減りする」「金（ゴールド）を持ったほうがよい」といった声を聞く機会も増えています。金はインフレや有事に強い資産といわれますが、価格変動リスクや保管コストもあるため、預金より必ず有利とは限りま