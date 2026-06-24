金沢市内の百貨店に中元のギフトセンターが24日から開設され、本格的な商戦に入りました。24日、金沢エムザに開設された「お中元総合ギフトセンター」には、バイヤーが厳選した人気のグルメやスイーツなど約1000点の商品が並びました。ことしは、地酒や和洋菓子など石川の名産品を厳選して詰め合わせたオリジナルのギフトが初登場。また、被災地の復興支援として能登の名産品や食材が使われた商品を一堂に