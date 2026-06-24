【TARLESS X】 6月24日 販売開始 価格スターターセット：5,980円 フレーバーカートリッジセット：4,580円 ドロームは6月24日、ゲーマー向け電子タバコ「TARLESS X（ターレスエックス）」の販売を開始した。価格はスターターセットが5,980円。 本商品は、ゲームプレイ中の「負けられな