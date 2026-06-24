RIIZEが、グローバルな影響力を証明している。2ndミニアルバム『II』が、アメリカとイギリスの有力メディアから集中的にスポットを当てられた。【写真】RIIZE、“日本の高校生”に変身アメリカの音楽専門メディア『Billboard』は、今回のアルバムについて「RIIZEの自由さと自信に出会える」と紹介し、「多様なサウンドを行き来しながらも、自分たちの音楽的アイデンティティである“エモーショナルポップ”を貫いている。率直な感