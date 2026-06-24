【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの松本伊代が6月22日、自身のInstagramを更新。家族4ショットを投稿し、話題を呼んでいる。【写真】60歳元アイドル「理想のファミリーで憧れる」タレント夫・俳優息子らとの誕生日ショット◆松本伊代、誕生日を祝う家族4ショット公開6月21日に誕生日を迎えた松本は「昨日はお家で61歳の、いや 16歳のhappy birthdayを家でお祝いしてくれました」とユーモアを交えて報告し、家族4ショットを投