築地銀だこは7月1日から、期間・数量限定で“ぜったいお得な”『夏の回数券』を発売する。全国で毎回完売店舗が続出する人気企画。回数券は「4枚セット」（税込2,462円）と「11枚セット」（税込6,264円）の2種類を用意する。発売日は7月1日と8月1日で、7月分・8月分ともに各店舗の在庫がなくなり次第終了となる。回数券は、8個入りのたこ焼各種に利用可能。対象商品は「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）」「ねぎだこ」「てり