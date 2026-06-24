女優のソン・ジヒョが、自身が運営する肌着ブランドのモデルとして撮影に臨んだ。ソン・ジヒョは自身が運営する肌着ブランドの公式SNSで、自身がモデルになって撮影した写真を公開した。【写真】社長自ら肌着モデルになったソン・ジヒョソン・ジヒョはカラフルな肌着を着用してポーズを披露。健康的な魅力あふれるスタイルが目を引く。引き締まったボディラインも視線を集めた。ソン・ジヒョは6月18日、YouTubeチャンネルで肌着ブ