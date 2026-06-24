【モデルプレス＝2026/06/24】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが、株式会社N.D.Promotionと専属契約を締結したことが分かった。【写真】28歳札幌出身美女、美脚スラリのアイドル風ミニドレス姿◆佐藤ノア「N.D.Promotion」専属契約佐藤は、SNSを中心にZ世代から圧倒的な支持を獲得し、モデル・アーティスト活動に加え、複数の自身プロデュースブランドを展開するなど、クリエイターとしても高い評価を受けている。本