オールハーツ･カンパニーが展開する『パステル』は、2026年7月1日から、「喫茶パステル」をテーマにした夏季限定スイーツを発売する。『クリームソーダゼリー』や『2層仕立てのなめらかマンゴープリン』をはじめ、喫茶店の定番メニューをイメージしたコーヒースイーツやア･ラ･モードをラインアップする。【「喫茶パステル」の商品画像はこちら】◆クリームソーダゼリー販売期間:2026年7月1日〜7月31日価格:540円(税込)爽やかなメロ