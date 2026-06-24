山形市内の畑で玉ねぎを盗んだとして、63歳の男が現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは山形市の無職の男（63）です。男は24日午前1時30分ごろ、山形市あさひ町の畑で玉ねぎ20個（時価800円）を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと、警察官が現場で犯行を目撃し、その場で現行犯逮捕したということです。警察が詳しい動機などを調べています。