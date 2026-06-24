政府は、中国・遼寧省大連で先月、日本人2人が相次いで中国当局に拘束されたと発表しました。木原官房長官「政府としましては、当該邦人や関係者と連絡を取りつつ、引き続き、邦人保護の観点から適切に対応してまいります」木原官房長官は会見で、先月18日と25日に日本人が1人ずつ、いずれも国家輸出入禁止貨物密輸罪の疑いで中国当局に拘束された、と明らかにしました。2人の健康状態については、「特段の問題はない」ということ