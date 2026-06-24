東京株式市場では、午後に入ってから売り注文が広がり、日経平均株価は一時、1300円以上値下がりしました。6万9000円を割り込む場面もありました。日経平均株価への影響が大きい東京エレクトロンやアドバンテストなど、これまで相場の上昇をけん引してきたAI関連銘柄に売りが膨らんでいて、半導体やメモリー関連株の値下がりが目立っています。