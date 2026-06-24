フリーアナウンサーの望月理恵（54）が24日、自身のインスタグラムを更新。「おうちご飯」を公開し反響を呼んでいる。「友達と持ち寄りご飯などなどみんなお料理好きでしかも上手外食もいいけど家ご飯も大好きです」と、食卓に数々の料理が並んでいる写真8枚をアップ。「（5）夜食にパスタと揚げもの最後はお味噌汁冬の間、仕事場によく持って行ってました！よくダイエットしてますか？と聞かれますが、これがカロリ