独身と装って交際し、不当に婚約を破棄したとして、３０歳代の女性が既婚者の男性を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は２３日、男性に約４６６万円の支払いを命じた。高島剛裁判官は、女性が男性との間の子を出産していることを踏まえ、「精神的苦痛の大きさは計り知れない」と述べた。判決などによると、デザイナーとして働く女性は２０２２年、知人の紹介で出会った会社員の男性と交際を開始。男性から独身