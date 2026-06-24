清華大学電子工学部の修士課程を修了した余白さん（仮名）は、「2025年8月初旬から履歴書を送り始め、何度も面接を受けた後、字節跳動（バイトダンス）、阿里雲（アリババクラウド）、騰訊（テンセント）など複数の大手テック企業からアルゴリズム関連職で内定をもらった。大規模AI（人工知能）モデルの応用イノベーションに非常に興味があったので、最終的に2026年度新卒採用で美団の人材採用・育成プロジェクト『北斗計画』から