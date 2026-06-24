見た目だけじゃなく車室空間までも演出する「アルファード モデリスタ コンセプト」一般社団法人日本オーディオ協会が主催する国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典である「OTOTEN 2026」が、2026年6月19日から21日に東京国際フォーラム（東京都千代田区）で開催されました。年を追うごとに盛り上がりをみせる本イベントは、今年から例年の土日2日に加えて、金曜午後から合わせて3日間開催となり、音にこだわりをみせ