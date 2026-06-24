鮭川村などによりますと、きょう午後１時ごろ、山形県鮭川村の段の下地区の道路でクマ１頭が目撃されました。 クマは成獣とみられています。 現場は市街地ではありませんが、３５０メートルほど離れた場所には民家があります。 村は、クマを見かけた時はむやみに刺激せず、安全なところに避難するよう呼びかけています。