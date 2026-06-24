北中米ワールドカップはグループステージ第２節までの全日程を終了した。すでに決勝トーナメント進出を決めたチームがある一方で、３戦目を待たずに敗退が決まった国もあり、各組で明暗が分かれている。そんななかで気になるのが、決勝トーナメントの組み合わせだ。グループステージ最終節を前に、英公共放送『BBC』は現時点の成績をもとにした“暫定決勝トーナメント”を掲載。そのラウンド32の組み合わせは以下の通りとなっ