北中米ワールドカップで現地６月23日に、グループＫ第２節の２試合が行なわれた。ポルトガル対ウズベキスタンは、ポルトガルが５−０で圧勝した。コロンビア対DRコンゴは、コロンビアが１−０で競り勝った。この結果、連勝を飾ったコロンビアが、決勝トーナメント進出を確定。１勝１分けで勝点４のポルトガルが２位につける。以下、勝点１のDRコンゴが３位、勝点ゼロのウズベキスタンが最下位だ。 グループＫ／ここまで