24日にマツダスタジアムで予定されていた広島―巨人戦は、13時30分に雨天中止が発表された。広島市内は朝から雨が降り続いており、天候の回復が見込めないことから開催が不可能と判断された。予告先発投手は、広島が床田寛樹、巨人が西舘勇陽だった。