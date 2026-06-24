24日のボートレース鳴門SG「第36回グランドチャンピオン」は、2日目4Rで1号艇の地元・菅章哉（37＝徳島）がコンマ02のフライング返還欠場。賞典除外となり、発売額1億3818万6600円の約78.4％に当たる1億834万円が返還された。菅は前期末の大村で非常識のフライングを切って、今大会終了後に35日の休みに入り、今回のスリットオーバーでG1多摩川72周年記念（9月16日〜21日）後の30日間が加わり、合計65日間のフライング休みを消