梅雨の時期には、食中毒や大雨による災害への警戒が高まります。私たちの身近にある健康の危機を、未然に防ぐ医師達がいます。 【写真を見る】白衣を着ない医師 診察室は街全体見えない敵と戦う「公衆衛生医師」の現場 診察室は病院ではなく、熊本の街全体です。知られざる医療の形を追いました。 公衆衛生医師とは？ 熊本県八代保健所で所長を務める、服部キヨコさんです。一見、普通の行政職員のように見えますが… 八