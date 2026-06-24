スペースXのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米宇宙開発企業スペースXが今月12日の上場から間もなく2週間を迎える。史上最大の新規株式公開（IPO）として市場の熱狂を呼び、株価は上場直後に急騰したが、ここに来て一服感が出ている。投資家は人工知能（AI）事業を含む成長期待と収益化への道筋を見極めようとしている。スペースXは公開価格135ドル（約2万2千円）に対し、150ドルで取引を開始。上場後は買い注文が