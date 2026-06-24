ＲＩＺＩＮは２３日、「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、トヨタアリーナ東京）の追加カード発表会見を都内で開いた。１分間最強の格闘イベント「ブレイキングダウン（ＢＤ）」出身のジョリー（２９）がＲＩＺＩＮ３戦目で、平本蓮（２７）を兄に持つ平本丈（２２）との激突が決定。さらに、ＢＤ戦士の細川一颯（２６）はＲＩＺＩＮ２戦目で初のプロＭＭＡ戦となる直樹（３４）との対戦が決まった。また、榊原信行ＣＥＯは会見