タレントの辻希美（39）が23日、Instagramのストーリーズを更新。高校生の長男に作った品数豊富なお弁当を公開した。【映像】辻希美が作った品数豊富なお弁当（複数カット）2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、インフルエンサーの長女・希空さんら3男2女を育てている辻。4月から高校生になった長男・青空さんのお弁当作りが始まり、夢空ちゃんの夜泣きで寝不足の日に作ったお弁当やうどんを入れたお弁当をSNS