ヤクルト本社の株主総会が２４日、都内で開かれ、林田哲哉球団社長が就任１年目ながら優勝争いに加わっている池山隆寛監督について、早くも来季について「やってもらいますよ」と続投の方針を示した。池山監督とは、複数年契約を結んでいる。チームは開幕直後から快進撃を続け、交流戦では苦戦した時期もあったが、２３日時点で首位と０・５ゲーム差の３位につけている。チームを再建した指揮官について林田球団社長は「想定以