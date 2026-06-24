フジテレビの堀池亮介アナウンサーと、元サッカー日本代表の父・堀池巧氏の共演ショットが披露された。フジテレビサッカー公式インスタグラムが２４日までに更新され、サッカー番組「ＭＯＮＤＡＹＦＯＯＴＢＡＬＬみんなのＪ」の一部シーンをアップ。その一枚が、堀池アナの親子ショットで、「堀池親子がみんなのＪ初共演。父・巧さんがオールスターの思い出を語ってくれました」と内容を紹介。レアな親子ショットが披露さ