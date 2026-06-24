米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが２３日（日本時間２４日）に放送され、元新日本プロレスＥＶＩＬのＮＡＲＡＫＵが、「グレート・アメリカン・バッシュ（ＧＡＢ）」（２８日＝同２９日）を大混乱に陥れた。１月末で新日本を退団し、４月からＮＸＴに登場。２週前のＮＸＴ王座挑戦者決定戦でメイソン・ルークを破り、「ＧＡＢ」でＮＸＴ王者トニー・ディアンジェロに挑戦することになった。先週には王者に王座戦の契約書に