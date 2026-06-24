警察などによりますと、きょう24日正午すぎ、鹿児島市武3丁目で、と、通りかかった人から警察に通報がありました。 のり面は高さ5メートルから6メートル、幅15メートルから20メートルほどにわたって崩れたとみられます。道路側にのり面の一部や土砂が流れ込んでいます。 「子どもが多く通る道なので怖い」 のり面の上には住宅があり、敷地を囲っていたとみられるフェンスも下に落ちています。けが人は