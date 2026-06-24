中道改革連合の枝野幸男氏前衆院議員が2026年6月23日にYouTubeとXに動画を投稿。高市内閣の支持率が下がらない理由について考察した。新聞やニュース番組で「自分に関心のないニュースも必然的に」共同通信社が20、21日に実施した全国電話世論調査によると、高市内閣の支持率は55.8％という。枝野氏は動画で「高市内閣はこんなにも無茶苦茶なことをやっているのになぜ支持率が高いんだろう？という、こういう声を多く聞くようにな