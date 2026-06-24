岡山市役所 台風7号の接近が見込まれるため、岡山市教育委員会は24日、6月27日に予定していた小盛山古墳（岡山・北区平山）の現場公開を中止すると発表しました。 小盛山古墳は、4世紀後半に築造された全長約100ｍの造出し付円墳です。円墳としては全国最大級の規模を誇ります。 墳丘、造出し部の範囲、構造、周囲の地形などを把握するため、2026年5月から調査が行われています。 岡山市教育委員会によりますと、日程