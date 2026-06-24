２４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万９７８８円３８銭）に比べて１２００円超下落した。６万８５００円台で推移している。前日の米国株式市場では、相場を先導してきた半導体関連株を中心に売られ、主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度の大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株に売りが出ている。
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