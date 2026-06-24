ドジャースの大谷翔平選手の第2子誕生に寄せられた多くの祝福の声。日本時間20日には大谷選手自身がインスタグラムで報告し、多くの注目が集まりました。第1子誕生時のインスタグラムの投稿でも同様に多くの祝福コメントが寄せられ、一年後に1歳の誕生日を祝うコメントも数多く届いたことから、今回のポストも長く世界中のファンから注目され続ける投稿となりそうです。今回、大谷選手は自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した