NHKの林田理沙アナウンサー（36）と結婚したサックス奏者の上野耕平（33）が、23日放送のBS日テレ「友近・礼二の妄想トレイン」に出演。高級車を3台所有していることをあらためて明かした。冒頭で、鉄道模型や実際に使われていた汽笛を収集するなど、音楽界きっての鉄道好き「鉄ちゃん」であることが紹介された上野は、南海電鉄で今年4月デビューした観光列車「GRAN天空」で高野山への旅を楽しんだ。旅の途中、スタッフから「友近