住居侵入と器物損壊の疑いで24日、新潟市秋葉区に住む無職の男（44）が逮捕されました。警察の調べによりますと、男は去年9月14日午前11時47分頃、見附市に住む40歳代の女性宅に正当な理由もなく侵入し、女性が所有するショーツを汚損した疑いがもたれています。男は6月4日に住居侵入の容疑で逮捕されていて取調べの中で押収されたスマートフォンの履歴などから今回の犯行が発覚したということです。調べに対し男は、