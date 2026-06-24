気象庁によると、２４日午後１時３１分ごろ、東北地方で震度３の地震がありました。震度３を観測したのは、福島県の檜枝岐村。新潟県内では阿賀町で震度１が観測されています。震源地は福島県会津。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは３．７と推定。この地震による津波の心配はありません。