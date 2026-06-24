元FWロナウド氏がブラジル代表の決勝トーナメント1回戦で対戦する可能性のある国について言及し、「日本とスウェーデンは我々が無理なく突破できるチームだ」と語った。『ESPNブラジル』が伝えている。ブラジルはグループリーグ最終節を前にモロッコと勝ち点で並び、得失点差で上回って1位に立っている状況。最終節のスコットランド戦はGL突破とともに何位で通過するかが決まる一戦になる。首位通過の場合はF組の2位と、2位通