6月24日、滋賀レイクスは、新外国籍選手のゼイビア・スニードと2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。契約期間は2026－27シーズン限りの1年契約。背番号は「20」に決まった。 アメリカ出身で現在28歳のスニードは、196センチ98キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。カンザス州立大学を経て、NBA下部のGリーグやカナダ、メンフ