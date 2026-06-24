東京センチュリーが反発している。この日、アジア１１の国と地域で「センチュリー２１」ブランドのフランチャイズ展開権を持つマレーシアのＣＴＣアジア・パシフィック・マネジメント（ＣＴＣＡＰ）社への出資を実行したと発表しており、好材料視されている。 ＣＴＣＡＰ社発行済み株式の１０％を取得する。世界最大級の不動産ネットワークである「センチュリー２１」のアジア各国の拠点との