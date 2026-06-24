[6.23 W杯K組第2節 コロンビア 1-0 コンゴ民主共和国]北中米W杯は現地時間23日、K組第2節のコロンビア代表対コンゴ民主共和国代表を行い、1-0の完封勝利を収めたコロンビアが決勝トーナメント進出を決めた。27日に行われる第3節でコロンビアはポルトガル、コンゴ民主共和国はウズベキスタンと対戦する。17日の第1節でコロンビアはウズベキスタンに3-1で勝利し、コンゴ民主共和国はポルトガルと1-1で引き分け、第2戦を迎えた。