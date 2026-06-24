開催：2026.6.24 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 3 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が24日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとアスレチックスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。 2回裏、5番 李政厚 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-0