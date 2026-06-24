【動画】阿部亮平＆ラウール＆渡辺翔太のドラマ予告／ラウールがプロデュースしたドラマの本編＆メイキング Snow Manの公式YouTubeチャンネルにて、阿部亮平、ラウール、渡辺翔太のショート動画が公開され、話題を集めている。 公開されたのは、ドラマ『最後の宿題』の予告映像。同作は阿部がAIを使って脚本を作り、配役も決めた作品だ。 ■阿部亮平プロデュースの学園ドラマ予告が公開